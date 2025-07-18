Великобритания и Германия подписали первое с конца Второй мировой войны соглашение — Кенсингтонский договор. Канцлер Фридрих Мерц и премьер Кир Стармер 17 июля встретились в Стивенидже и объявили: Лондон, Берлин и Париж должны объединиться против общих угроз.

Документ укрепляет сотрудничество по миграции, обороне, торговле и образованию. Он включает совместные военные разработки, борьбу с нелегальной миграцией. Планируется, что в будущем к этому соглашению присоединится еще и Франция.

Именно Мерц предложил стратегический альянс Британии, Германии и Франции. Он заявил, что Европа не справится с кризисами в одиночку.

«Мы долго думали, что членство в ЕС — это все. Оказалось, нужно делать больше», — подчеркнул канцлер. Мерц добавил: «Я лично глубоко сожалею о Brexit, но Британию нельзя исключать из ключевых решений».

Стармер поддержал идею трехстороннего сотрудничества. Он подтвердил, что Германия изменит законы, чтобы блокировать поставки лодочных моторов для переправ через Ла-Манш. «Мы многое обсудили. Канцлер готов действовать — это важный шаг», — сказал премьер.

Хотя договор не создает формального союза, он приближает Британию к континенту — не через ЕС, а через безопасность и стратегию, отмечает газета Guardian.

Страны также признали Россию «наиболее серьезной угрозой безопасности». На фоне войны в Украине, давления на границы и неясности в позиции США по НАТО, Мерц и Стармер призвали усилить европейскую координацию. Они хотят превратить разрозненные действия по поддержке Киева в единый фронт.

Кроме того, лидеры начали обсуждать прямую железнодорожную линию между Лондоном и Берлином — также первую в истории.



