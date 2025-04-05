ПОЛИТИКА
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Венгрию хотят лишить голоса
Глава МИД Эстонии заявил, что Венгрия может быть лишена права голоса в ЕС за подрыв единства в отношении России
Венгрию хотят лишить голоса
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна / Reuters
5 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Европейский союз всё ближе к решению о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС. Причиной он назвал систематическое блокирование решений, касающихся России.

Об этом Тсахкна рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

По его словам, в Европе растет понимание того, что Россия представляет угрозу, и нужно «вооружаться уже сейчас». Он отверг утверждения о разделенности Европы.

Давайте будем честны: для раскола нужны две основные партии. Венгрия — очень слабая страна, которая играет в команде [президента России Владимира] Путина, а не в нашей европейской команде», — сказал он.

Тсахкна напомнил, что Венгрия пользуется правом блокировки единогласных решений, в том числе во внешнеполитической и оборонной сферах ЕС.

Он отметил, что статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить права государства-члена, если оно нарушает фундаментальные принципы и ставит под угрозу безопасность других стран ЕС.

«Это именно то, что делает Орбан», — заявил министр.

По мнению Тсахкна, возможность применения этой статьи «становится все ближе и ближе».

Ранее Financial Times сообщала, что из-за отказа Венгрии продлить санкции ЕС против России усилились обсуждения среди стран-членов о лишении Будапешта права участвовать в принятии ключевых решений.

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