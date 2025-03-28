Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Управление по коммуникациям администрации президента Турции.

Стороны обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что сотрудничество между Анкарой и Москвой имеет ключевое значение для урегулирования региональных проблем. Он отметил, что Турция внимательно следит за процессами, связанными с прекращением войны между Россией и Украиной, и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку, включая организацию мирных переговоров на своей территории, для достижения достойного и устойчивого мира.

Турецкий лидер подчеркнул, что добросовестные шаги по обеспечению безопасности судоходства в Черном море будут способствовать мирному процессу. Он добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для недопущения превращения Черного моря в зону конфликта.

В контексте Сирии президент Эрдоган отметил важность турецко-российского сотрудничества, направленного на обеспечение прочного мира и стабильности на основе территориальной целостности страны. Он подчеркнул необходимость противодействия попыткам разжигания этнической и религиозной розни, а также полного снятия санкций с Сирии.

Эрдоган добавил, что природные ресурсы Сирии должны находиться под контролем официального Дамаска. Он выразил поддержку идее интеграции так называемых «Сирийских демократических сил» в структуры центральной власти и заявил, что ликвидация террористических очагов на территории Сирии имеет жизненно важное значение для ее стабильности.