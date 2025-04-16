ПОЛИТИКА
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Президент Сальвадора: как я могу переправить террориста в США?
Президент Сальвадора на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил, что не вернет в Америку депортированного по ошибке гражданина страны Килмара Абрего Гарсию.
Президент Сальвадора: как я могу переправить террориста в США? / TRT Russian
16 апреля 2025 г.

Мигрант имел разрешение на работу и находился под судебной защитой от высылки. Но несмотря на это, 15 марта 2025 года его отправили обратно в Сальвадор. Поскольку депортация произошла вопреки закону, Верховный суд США позже потребовал вернуть Гарсию обратно в страну и признал депортацию ошибочной. Американская сторона утверждает, что он является членом преступной группировки MS-13. Его адвокаты эти обвинения отрицают, заявляя об отсутствии достоверных доказательств. Дональд Трамп в ходе встречи подчеркнул необходимость строительства новых тюремных комплексов в Сальвадоре и выразил готовность продолжать депортации нелегальных мигрантов из США.

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