Дональд Трамп обвинил Ирландию в похищении фармацевтической индустрии США и налоговых поступлений, которые должны были поступить в казну страны. Это стало ударом для премьер-министра Ирландии Михола Мартина, который надеялся без проблем завершить визит в Белый дом по случаю Дня Святого Патрика, пишет The Gardian.

Президент США выразил сдержанное уважение к Мартину, чередуя подшучивания и комплименты, одновременно выражая недовольство ЕС. Он неоднократно критиковал исторически низкие налоговые ставки Ирландии, которые помогли привлечь американские транснациональные компании, такие как Pfizer, Boston Scientific и Eli Lilly. Фармацевтическая индустрия теперь обеспечивает Ирландии 72 млрд евро ежегодного экспорта в США, а налоги уплачиваются в Ирландии на лекарства, потребляемые в США.

«Ирландцы умные, да, умные люди, — сказал Трамп. — Вы забрали наши фармацевтические компании и другие компании... Этот прекрасный остров с населением 5 млн человек захватил всю фармацевтическую индустрию США».

Президент США заявил журналистам в Овальном кабинете, что не хочет слишком наказывать ирландцев, так как это может поставить под угрозу поддержку среди американских ирландцев, но заявил, что полон решимости «вернуть» богатство своей страны, предсказав легкую победу в борьбе с ЕС.

«Я думаю, что ирландцы любят Трампа», — сказал он. «Мы завоевали ирландцев с огромным количеством их голосов. Я мог бы не получить их поддержку, если только сделал бы что-то очень глупое, например, лишил бы вашу страну всех ее компаний. Может быть, тогда я бы потерял ирландские голоса».

Трамп также заявил, что предыдущие президенты «потеряли значительные сегменты» экономики США в пользу Европы и повторил свое утверждение, что «ЕС был создан, чтобы воспользоваться Соединенными Штатами». Ссылаясь на успешный судебный процесс ЕС против Apple, который заставил компанию выплатить 13 млрд евро в виде налогов в Ирландию, он сказал: «С Apple обошлись очень плохо... Это несправедливо».