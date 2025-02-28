ПОЛИТИКА
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Американцы займутся ресурсами в космосе
SpaceX отправила в космос аппарат «Афина» для бурения воды на Луне и разведывательный зонд «Один», который изучит астероид с запасами платины
Американцы займутся ресурсами в космосе
Intuitive Machines запустила к Луне частный космический аппарат «Афина» / Reuters
28 февраля 2025 г.

Американская компания Intuitive Machines запустила к Луне частный космический аппарат «Афина», предназначенный для бурения воды. Запуск состоялся 26 февраля на ракете-носителе «Фалькон-9» компании SpaceX.

Помимо «Афины», ракета вывела на орбиту аппарат NASA «Лунар трейлблейзер», который займется картографированием водных ресурсов на Луне. Ожидается, что собранные данные помогут определить места будущих миссий, включая посадочные площадки для исследовательских и добывающих станций.

Одновременно с двумя лунными спутниками, «Фалькон-9» вывел на орбиту частный прототип космического буксира «Химера Гео 1» от компании Epic Aerospace, а также аппарат «Один» компании AstroForge, который направится к астероиду 2022 OB5.

«Один» должен сфотографировать астероид и оценить его плотность и содержание металлов. По предварительным данным, 2022 OB5 может содержать более 100 тыс. тонн платины, что делает его перспективным объектом для будущей добычи полезных ископаемых в космосе.

Запуск «Афины» и «Лунар трейлблейзера» стал очередным шагом к освоению Луны и разработке ее ресурсов. NASA и частные компании стремятся создать на спутнике инфраструктуру для долгосрочных миссий, включая добычу воды и строительство баз для будущих экспедиций.

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