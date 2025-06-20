Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень трудно» просить Израиль остановить удары по Ирану. В беседе с журналистами после выхода из самолета Air Force One он отметил: «Если кто-то выигрывает, это сложнее сделать, чем когда проигрывает. Но мы готовы, и мы общаемся с Ираном. Посмотрим, что произойдет».

По словам Трампа, Израиль «успешен в военном отношении», тогда как Иран «чувствует себя хуже». Он добавил, что не считает возможным ставить условия Тель-Авиву ради возобновления переговоров с Тегераном, несмотря на публичные требования Ирана.

Также Трамп вновь раскритиковал свою директора национальной разведки Тулси Габбард, которая ранее утверждала, что Иран не разрабатывает ядерное оружие. «Она ошибается», — заявил Трамп. По его словам, у Ирана «огромный запас материалов», и страна может получить ядерное оружие в течение «нескольких недель или месяцев».

«Мы не можем этого допустить», — подытожил президент.