ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Трамп отказался останавливать Израиль
Президент США считает, что Тель-Авив «побеждает», и раскритиковал назначенную им главу Нацразведки
Трамп отказался останавливать Израиль
/ AP
20 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень трудно» просить Израиль остановить удары по Ирану. В беседе с журналистами после выхода из самолета Air Force One он отметил: «Если кто-то выигрывает, это сложнее сделать, чем когда проигрывает. Но мы готовы, и мы общаемся с Ираном. Посмотрим, что произойдет».

По словам Трампа, Израиль «успешен в военном отношении», тогда как Иран «чувствует себя хуже». Он добавил, что не считает возможным ставить условия Тель-Авиву ради возобновления переговоров с Тегераном, несмотря на публичные требования Ирана.

Также Трамп вновь раскритиковал свою директора национальной разведки Тулси Габбард, которая ранее утверждала, что Иран не разрабатывает ядерное оружие. «Она ошибается», — заявил Трамп. По его словам, у Ирана «огромный запас материалов», и страна может получить ядерное оружие в течение «нескольких недель или месяцев».

«Мы не можем этого допустить», — подытожил президент.

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