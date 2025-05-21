Рейтинг одобрения Дональда Трампа снизился до 42%, достигнув минимального уровня с начала нового срока. Согласно опросу Reuters/Ipsos, ухудшение связано с негативной оценкой его экономической политики. Только 39% считают, что он успешно управляет экономикой. По инфляции показатель чуть выше — 33%, но большинство по-прежнему не одобряют рост цен.

Тем не менее опрос Harvard CAPS/Harris, опубликованный на день раньше, зафиксировал стабильный рейтинг на уровне 47%. Это лишь на один пункт ниже апреля. Однако впервые после возвращения в Белый дом число недовольных (48%) превысило число сторонников. Оба результата находятся в пределах статистической погрешности.

Авторы опроса отмечают: несмотря на «турбулентность тарифов», тревожность по поводу экономики снижается. 51% американцев теперь считают экономику сильной — впервые с июля 2021 года. Доля тех, чье финансовое положение ухудшается, снизилась до 39%, тогда как число оптимистов выросло до 34%.

При этом республиканские опросы, на которые ссылается Forbes, утверждают, что рейтинг Трампа даже вырос в мае на фоне его сделки с Китаем и успешного турне на Ближний Восток.

Трамп, обещавший «золотой век» Америки после победы в 2024-м, продолжает продвигать агрессивную торговую политику. Недавние сделки с Китаем и Великобританией призваны смягчить последствия пошлин, но экономика остается его слабым местом — одобрение его тарифной политики составляет лишь 42%, по данным Reuters. Наиболее высоко граждане оценивают его курс по иммиграции и «возвращению американских ценностей» — 51%.

В среднем по данным Decision Desk HQ, рейтинг президента остается «ниже ватерлинии» — 45,9% против 47% неодобрения. Опрос Harvard CAPS-Harris проводился 14–15 мая среди 1 903 зарегистрированных избирателей. Погрешность — 2,2 пункта. Опрос Reuters/Ipsos охватил 1 024 взрослых американца с 16 по 18 мая.



