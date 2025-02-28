ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Путин: «У нас больше ресурсов, чем в Украине»
Запасы редких металлов в России составляют 658 млн тонн, что обеспечивает потребности экономики на долгосрочную перспективу, сообщили в Минприроды
Путин: «У нас больше ресурсов, чем в Украине»
Владимир Путин / Reuters
28 февраля 2025 г.

Общие запасы редких металлов в России достигли 658 млн тонн, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

«Этих запасов достаточно как при текущих потребностях российской экономики, так и на долгосрочную перспективу», — заявили в ведомстве.

Редкие металлы включают 14 видов, среди которых литий, рубидий, цезий, бериллий, индий, галлий и ниобий. Помимо них, есть группа редкоземельных металлов (РЗМ), состоящая из 15 минералов. Их балансовые запасы оцениваются в 28,5 млн тонн.

«Необходимо отметить, что в группу редкоземельных металлов входят 15 минералов, и все месторождения являются комплексными. То есть минералы могут добываться только вместе, в одной руде. А уже из руды минералы могут выделяться на отдельные компоненты», — пояснили в Минприроды.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия планирует кратно увеличить производство материалов на базе РЗМ.

«У нас, безусловно, на порядок, я хочу это подчеркнуть, на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере в Мурманске, на Кавказе и в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие. Мы с удовольствием работали бы совместно с любыми иностранными партнерами, в том числе с американскими», —сказал глава государства.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us