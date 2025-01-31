На слушаниях по утверждению в должности директора Национальной разведки США, проходивших 30 января, Тулси Габбард резко раскритиковала американское вторжение в Ирак 2003 года. Она назвала его следствием «полного провала разведки». В своей вступительной речи она заявила, что война, основанная на ложных данных о наличии у Ирака оружия массового уничтожения, привела к масштабным человеческим жертвам и дестабилизации Ближнего Востока.

«Ошибочная, недостаточная или политизированная разведка привела к множеству дорогостоящих провалов, подрыву нашей национальной безопасности и свободы, дарованной Богом и закрепленной в Конституции. Самый очевидный пример – наше вторжение в Ирак, основанное на тотальной фальсификации», – сказала Габбард.

По ее словам, последствия войны включают гибель десятков тысяч американских солдат, миллионы жертв среди мирного населения, массовую миграцию, усиление террористических организаций, таких как ДАЕШ и «Аль-Каида», а также укрепление позиций Ирана в регионе.

Вторжение в Ирак, начавшееся 19 марта 2003 года, было частью объявленной администрацией Джорджа Буша «глобальной войны с терроризмом». США и их союзники обосновывали атаку тем, что режим Саддама Хусейна якобы обладал оружием массового уничтожения, что позднее не подтвердилось. Важным моментом стала речь госсекретаря Колина Пауэлла в Совете Безопасности ООН, где он демонстрировал пробирку с якобы опасным веществом, но доказательства так и не были найдены.

Габбард, ранее представлявшая Демократическую партию. Если Сенат утвердит ее кандидатуру, она станет главой американского разведывательного сообщества и будет курировать работу ЦРУ, ФБР и других спецслужб.