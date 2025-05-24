ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Киев добивается прямого диалога с Кремлем
Украина готовится к возможной встрече Зеленского и Путина, а также настаивает на участии США и Европы в переговорах
Киев добивается прямого диалога с Кремлем
Министр иностранных дел Андрей Сибига / Reuters
24 мая 2025 г.

Украина активно готовится к возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. Он отметил, что Киев рассматривает формат расширенных переговоров с привлечением международных посредников.

«Мы допускаем, что эта встреча может быть в расширенном формате. Мы бы очень хотели, чтобы к ней присоединился президент Трамп. И мы всегда настаиваем, что за столом возможных будущих переговоров обязательно должна быть Европа», — приводит его слова агентство УНИАН.

По словам Сибиги, Москва стремится исключить участие США из переговорного процесса, однако для Украины вовлеченность Вашингтона остается принципиальной.

«Мы нуждаемся в вовлеченности США, мы приветствуем мирные усилия США и президента Трампа», — подчеркнул министр.

Он также добавил, что Киев не приемлет предварительных условий, озвученных на переговорах с Москвой в Стамбуле.

«Там была достигнута четкая договоренность, если отбросить все псевдоисторические лекции, звучавшие со стороны российской делегации», — отметил он.

Министр напомнил, что в Турции стороны договорились о масштабном обмене пленными, который уже начался. Следующим шагом должно стать представление сторонами своих проектов будущего перемирия.

Третьим пунктом повестки, по словам Сибиги, станет организация личной встречи Зеленского и Путина.

Ранее Дональд Трамп предлагал провести переговоры в Ватикане. Идею поддержал новый папа римский Лев XIV, выразив готовность выступить посредником. The Washington Post сообщала, что Италия уведомила Москву о готовности принять российских представителей.

Тем не менее, агентство Bloomberg со ссылкой на источники в российских властях передало, что Владимир Путин не планирует участвовать в переговорах — ни в Ватикане, ни в других местах.

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