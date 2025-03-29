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Омер Челик: свобода выражения стала жертвой сионистской цензуры
Представитель Партии справедливости и развития Омер Челик обвинил руководство Гарварда в попытке подавить свободу выражения под предлогом борьбы с антисемитизмом
Омер Челик: свобода выражения стала жертвой сионистской цензуры
Омер Челик / AA
29 марта 2025 г.

Представитель Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с заявлением, в котором резко осудил решение руководства Гарвардского университета в отношении Центра ближневосточных исследований (CMES).

«Квалификация научной работы в Центре ближневосточных исследований как антисемитской — это открытая атака на научное мышление», — заявил Челик.

По его словам, университеты и академическая мысль во всем мире становятся мишенью сионистской агрессии, а критика политики премьер-министра Израиля Нетаньяху и его окружения теперь автоматически объявляется антисемитизмом.

«Это не что иное, как попытка сионизма поработить свободу выражения по всему миру», — отметил он.

Челик напомнил, что директор Центра CMES, профессор Джемаль Кафадар, и его заместитель Рози Бшеер были отстранены от своих должностей под предлогом антисемитизма. Он назвал это новым проявлением агрессии со стороны тех, кто пытается «сионизировать научную мысль во всем мире».

«Сионизм — это политика ненависти и подлинный антисемитизм. Университеты, подчиняющиеся сионизму, уничтожают все достижения цивилизации», — подчеркнул Челик.

Скандал вокруг Гарвардского университета разгорелся на фоне обвинений в антиизраильской предвзятости. Как отмечает The New York Times, два ведущих сотрудника Центра ближневосточных исследований объявили об уходе после того, как кафедру обвинили в систематической критике Израиля. Центр оказался под давлением не только со стороны университетского руководства, но и президента США Дональда Трампа.

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