ПОЛИТИКА
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«Один из самых мощных» пакетов санкций против РФ
Евросоюз согласовал 18-й санкционный пакет против России, включающий меры против «теневого флота», китайских банков, индийской «Роснефти» и компонентов для дронов
«Один из самых мощных» пакетов санкций против РФ
Главный дипломат ЕС Кая Каллас / AP
18 июля 2025 г.

Европейский союз утвердил 18-й пакет санкций против России. Об этом сообщила главный дипломат ЕС Кая Каллас, назвав новый пакет «одним из самых мощных» за все время действия ограничений.

Санкции направлены на сокращение доходов Кремля и усиление давления на российскую военную промышленность. В перечень попали 105 судов так называемого «теневого флота», которые используются для обхода ограничений на экспорт нефти.

«Мы еще больше обрезаем бюджет Кремля на финансирование войны, включив в списки 105 судов и тех, кто им способствует, и ограничивая доступ российских банков к финансированию», — заявила Каллас.

Также введен более низкий ценовой потолок на российскую нефть. В санкционный список попали компании и банки за пределами РФ, включая китайские финансовые учреждения, которые помогают Москве обходить ограничения.

Кроме того, Евросоюз впервые ввел санкции против морского регистратора и крупнейшего нефтеперерабатывающего объекта «Роснефти» в Индии.

Среди прочего, новые меры направлены на ограничение импорта компонентов, используемых в производстве боевых дронов, и наказание тех, кто, по мнению ЕС, участвует в «навязывании идеологии украинским детям».

«Мы настроены и дальше усиливать давление, чтобы прекращение агрессии стало для Москвы единственным возможным выходом», — подчеркнула Каллас.

Утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС окончательно утвердил документ. До этого его долго не удавалось согласовать из-за позиции Словакии и Мальты.

Вечером 17 июля обе страны сообщили Совету ЕС о готовности отказаться от блокировки. Это открыло путь к принятию нового санкционного пакета.

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