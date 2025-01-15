Российское военное ведомство сообщило об обмене пленными с Украиной по формуле «25 на 25». Освобожденные россияне были доставлены в Беларусь, где им предоставляют медицинскую и психологическую помощь. Посредником в процессе выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Украинская сторона пока не дала официальных комментариев по поводу обмена.

Предыдущий обмен пленными между странами состоялся 30 декабря. Тогда в Россию вернулись 150 военнопленных, а в Украину — более 180, включая защитников «Азовстали», Чернобыльской АЭС и острова Змеиный, а также гражданских лиц из Мариуполя.

Утром 15 января украинские области подверглись массированным атакам. В Харькове, Сумах, Херсоне, Николаеве и Кировоградской области фиксировали удары крылатых ракет, а в Львовской области — попадания в объекты критической инфраструктуры.

По информации председателя Львовской ОВА Максима Козицкого, в Дрогобычском и Стрыйском районах ракеты попали в два объекта инфраструктуры. Пострадавших нет, но зафиксированы разрушения. Позже стало известно о повреждении жилого дома и хозяйственного сооружения в селе Скнилов Золочевского района.

В Киеве на Крещатике загорелась электроподстанция рядом с офисом президента Украины.

Из-за обстрелов в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях введены аварийные отключения электроэнергии.