После телефонного разговора между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 19 мая Украина не видит изменений в позиции Кремля. Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, «статус-кво остался неизменным»: Россия продолжает отказываться от немедленного прекращения огня и настаивает на обсуждении «меморандума» о некоем будущем мирном соглашении.

«Россия все еще хочет войны, разрушений и убийств — это ее единственный способ сохранить нынешнее положение», — написал Подоляк на X. По его словам, Москва категорически отвергает прекращение огня и продолжает ссылаться на якобы «первопричины конфликта», игнорируя факт собственного вторжения.

На переговорах в Стамбуле 16 мая Россия вновь выдвинула территориальные ультиматумы, включая требование признать утрату Крыма и четырех восточных регионов. По оценкам Киева, делегация Москвы была представлена чиновниками низшего уровня, а встреча не дала конкретных результатов.

После разговора с Путиным Трамп заявил, что «Россия и Украина немедленно начнут переговоры», но не стал поддерживать идею новых санкций против Москвы и дал понять, что США могут выйти из процесса, если не будет прогресса.

Путин по итогам разговоров с американским лидерам заявил, что стороны (Москва и Киев) будут работать над своими версиями меморандума по достижению перемирия. В Кремле позже заявили, что сроков по подготовке этих документов «нет и быть не может», потому что сторонам предстоят «сложные контакты», а для России в любом документе главным является вопрос «первопричин этого конфликта».

Офис президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский общался с Трампом дважды — до и после его звонка Путину. Комментируя ситуацию, сам Зеленский подчеркнул, что Киев не выведет войска со своей же территории: «Это наша земля. Мы не откажемся от нее ни под каким предлогом».