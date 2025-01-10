ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Россия под ударом украинских БПЛА
В ночь на 10 января украинские беспилотники атаковали несколько регионов России, включая Ростовскую, Воронежскую и Брянскую области
Россия под ударом украинских БПЛА
Украинский дрон / Reuters
10 января 2025 г.

Украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаки на территории нескольких регионов России в ночь на 10 января.

В Ростовской области силы ПВО сбили 16 дронов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В селе Крым в результате атаки произошел пожар на производственном предприятии, который удалось потушить к утру.

Название предприятия губернатор не уточнил, но местные паблики сообщают, что это завод «Пластфактор», занимающийся производством напольных покрытий. Также повреждены частные дома, автомобили и школа. Пострадавших нет.

В Воронежской области вечером 9 января несколько дронов были сбиты в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев. Повреждены частные дома и автомобили, но никто не пострадал.

В Брянской области силы ПВО перехватили три беспилотника. Губернатор Александр Богомаз заявил, что разрушений и пострадавших нет.

Минобороны РФ отчиталось о перехвате и уничтожении 40 украинских беспилотников за ночь: 16 — в Ростовской области, по четыре — в Курской и Воронежской, три — в Брянской, два — в Краснодарском крае, один — в Белгородской области и десять — над Азовским морем.

О возможных повреждениях или последствиях в других регионах, упомянутых Минобороны, власти пока не сообщали.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us