ВОЙНА В ГАЗЕ
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Газа призывает мир вступиться за журналистов
Правительство Газы обвинило Израиль в убийстве журналиста и его семьи, призвав международное сообщество осудить атаки на прессу
Газа призывает мир вступиться за журналистов
С 7 октября 2023 года в результате израильских атак погибли 209 журналистов / AA
1 апреля 2025 г.

Медиа-офис правительства Газы осудил израильский авиаудар, в результате которого погиб палестинский журналист Мухаммед Салих аль-Бердавиль, его супруга и трое детей. В заявлении говорится, что с 7 октября 2023 года в результате израильских атак погибли 209 журналистов. Аль-Бердавиль работал на радиостанции «Аль-Акса».

Правительство призвало международные правозащитные организации и профессиональное сообщество журналистов осудить происходящее.

В документе говорится, что ответственность за гибель журналистов несут Израиль, администрация США и страны, которые причастны к преступлению геноцида. Правительство призывает международное сообщество оказать давление на Израиль с целью прекращения атак и защиты работников СМИ.

Тем временем израильская армия продолжает военную операцию на оккупированном Западном берегу. Атаки на город Тулькерим и лагерь беженцев с тем же названием идут уже 65 дней.

По данным палестинского агентства WAFA, израильские военные проводят рейды, задерживают мирных жителей, насильственно выселяют семьи и уничтожают их имущество. В район перебрасываются дополнительные силы.

Сообщается, что лагерь почти полностью эвакуирован. Из кварталов Хадаиде и Рабайе жители также были принудительно выселены. Инфраструктура лагеря разрушена.

Операция продолжается и в лагере Нур-Шамс, штурм которого длится 52 дня.

19 января вступило в силу соглашение о прекращении огня в Газе. Спустя два дня армия Израиля начала наступательную операцию «Железная стена» на севере Западного берега.

С 21 января в результате атак в регионе погибли десятки палестинцев, сотни были задержаны.

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