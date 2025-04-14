Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан ответил на вопросы журналистов перед отъездом из конгресс-центра NEST, где проходил IV Анталийский дипломатический форум.

Комментируя итоги пятого заседания Турецко-иракского Высшего механизма по безопасности, глава МИД Турции отметил, что встреча прошла интенсивно и успешно.

«Она прошла весьма позитивно. Мы детально обсудили стратегические вопросы между двумя дружественными странами», — заявил Фидан.

Он подчеркнул, что механизм безопасности постепенно превращается в устойчивую и институциональную платформу, отражающую высокий уровень профессионализма как Турции, так и Ирака.