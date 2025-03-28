ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль атакует Рафах
Израильские военные нанесли авиаудар по городу Рафах, в результате чего погиб один палестинец, есть раненые
Израиль атакует Рафах
Газа / Reuters
28 марта 2025 г.

Израильские ВВС нанесли авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа.

Как сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на местные источники, удар пришелся по району кольцевой развязки Аль-Машру, расположенной к востоку от города.

В результате атаки погиб один человек. Также сообщается о раненых.

Помимо этого, израильские военные открыли интенсивный огонь по восточной части поселка Абесан аль-Кебира, который находится к востоку от Хан-Юнуса.

Артиллерия Израиля также обстреляла район Ат-Туффах, расположенный к востоку от города Газа. Это административный центр сектора.

Израиль и ХАМАС продолжают обвинять друг друга в срыве предыдущего перемирия, завершившегося 18 марта. Согласно официальным данным Израиля, ХАМАС по-прежнему удерживает 59 заложников из более чем 250, захваченных 7 октября 2023 года.

Израиль выразил готовность продлить временную фазу перемирия при условии дальнейшего освобождения заложников, но не готов перейти ко второй фазе, предусматривающей переговоры о полном прекращении войны и выводе войск из Газы. Планы по продлению первой фазы поддерживает спецпосланник США Стив Уиткофф.

Согласно данным Минздрава Газы, в результате военных действий с октября 2023 года в эксклаве погибли более 50 тыс. палестинцев.

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