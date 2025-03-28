Израильские ВВС нанесли авиаудар по городу Рафах на юге сектора Газа.

Как сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на местные источники, удар пришелся по району кольцевой развязки Аль-Машру, расположенной к востоку от города.

В результате атаки погиб один человек. Также сообщается о раненых.

Помимо этого, израильские военные открыли интенсивный огонь по восточной части поселка Абесан аль-Кебира, который находится к востоку от Хан-Юнуса.

Артиллерия Израиля также обстреляла район Ат-Туффах, расположенный к востоку от города Газа. Это административный центр сектора.

Израиль и ХАМАС продолжают обвинять друг друга в срыве предыдущего перемирия, завершившегося 18 марта. Согласно официальным данным Израиля, ХАМАС по-прежнему удерживает 59 заложников из более чем 250, захваченных 7 октября 2023 года.

Израиль выразил готовность продлить временную фазу перемирия при условии дальнейшего освобождения заложников, но не готов перейти ко второй фазе, предусматривающей переговоры о полном прекращении войны и выводе войск из Газы. Планы по продлению первой фазы поддерживает спецпосланник США Стив Уиткофф.

Согласно данным Минздрава Газы, в результате военных действий с октября 2023 года в эксклаве погибли более 50 тыс. палестинцев.