ПОЛИТИКА
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Бишкек и Душанбе закрепляют союз
Президенты Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры в Худжанде, договорившись об углублении двусторонних связей и запустив ЛЭП «Датка — Худжанд», которую назвали историческим проектом
Бишкек и Душанбе закрепляют союз
Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон / User Upload
31 марта 2025 г.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели двустороннюю встречу в городе Худжанд, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Рахмон поздравил Жапарова с праздником Навруз и подчеркнул важность текущих переговоров. Оба лидера отметили символическую значимость подписания Протокола об обмене ратификационными грамотами по Договору о госгранице и запуска линии электропередачи 500 кВ «Датка — Худжанд» в рамках проекта КАСА-1000.

В ходе переговоров обсуждались состояние и перспективы кыргызско-таджикских отношений, вопросы развития добрососедства, а также расширения сотрудничества в сферах экономики, водных ресурсов, инвестиций и промышленности.

Жапаров и Рахмон уделили внимание вопросам снятия барьеров на границе, улучшению приграничной инфраструктуры, созданию новых пунктов пропуска и укреплению гуманитарных связей в сфере образования, науки и туризма.

Президенты также договорились активизировать работу межправительственных механизмов и провести в ближайшее время первое заседание Межправительственного совета на уровне премьер-министров. Обсуждалась координация позиций сторон на международных площадках.

Ранее Жапаров и Рахмон подписали соглашение о государственной границе, ставшее итогом почти 23 лет переговоров по спорным участкам общей границы протяженностью около 980 км. Церемония подписания состоялась в Бишкеке в резиденции «Ынтымак Ордо» в рамках государственного визита президента Таджикистана, начавшегося 12 марта.

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