Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Al Jazeera Arabic жестко раскритиковал план президента США Дональда Трампа по Газе, назвав его «абсурдным» и подчеркнул, что «его не стоит воспринимать всерьез».

«Вероятно, в мире есть только две страны, которые поддерживают этот план: США и Израиль. Остальной мир против», — заявил он.

О позиции Израиля и палестинском вопросе

Фидан отметил, что правительство Биньямина Нетаньяху видит безопасность Израиля не в решении о двух государствах, а в расширении своих территорий.

«Они не просто отказываются предоставить палестинцам государство, а стремятся аннексировать новые территории, включая Ливан и Сирию», — предупредил глава МИД Турции, добавив, что такая политика не может быть устойчивой.

Касаясь будущего ХАМАС, Фидан отметил, что «это не просто организация, а идеология, рожденная из оккупации, унижения и притеснения».

«Если ХАМАС исчезнет, на его месте появится другая, еще более сильная сила сопротивления», — подчеркнул он.

Фидан также призвал арабские страны занять более жесткую позицию в отношении действий Израиля.

О ситуации в Сирии

Фидан подтвердил, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и считает любые попытки раздела страны недопустимыми, будь то со стороны террористических группировок или Израиля.

«Сирия движется к национальному единству. Любая попытка ее раздела — через контроль PKK или израильскую интервенцию — лишь усилит нестабильность», — заявил он.

Фидан также напомнил о жертвах среди сирийцев за последние 15 лет и подчеркнул, что народ Сирии «не позволит осуществиться иностранной оккупации».

Он напомнил, что Башар Асад, находившийся у власти почти 25 лет, бежал в Россию после того, как 8 декабря оппозиционные силы взяли под контроль Дамаск.

О войне в Украине

Говоря об Украине, Фидан отметил, что война приближается к завершению.

«Есть обсуждения условий прекращения огня, и Вашингтон, и Москва готовят представителей для переговоров», — заявил он.

По его словам, «к лету можно ожидать конкретных шагов по остановке конфликта».

Министр также указал, что Европа начинает пересматривать свою стратегию безопасности, и «некоторые страны могут искать альтернативу НАТО».

Он также прокомментировал новые дипломатические инициативы, включая переговоры президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и стратегию госсекретаря США Марко Рубио по восстановлению отношений с Москвой.

О членстве Турции в ЕС

Фидан подтвердил, что Турция остается приверженной процессу вступления в ЕС, несмотря на существующие преграды.

«Как заявил президент Эрдоган после последнего заседания Кабинета министров, наша официальная позиция по ЕС не изменилась», — отметил он.

Однако он подчеркнул, что «европейская идентичность» остается ключевым препятствием для интеграции Турции.

«Пересмотрят ли они свою позицию в новых глобальных условиях? Мы надеемся на это», — сказал он.

О конфликте в Судане

Фидан назвал продолжающуюся войну в Судане «трагедией для мусульманского мира» и призвал исламские страны активнее вмешаться в урегулирование конфликта.

По его словам, Турция продолжает предоставлять гуманитарную помощь, но «мир должен воспринимать этот кризис серьезнее».

Фидан подчеркнул, что Турция продолжит проводить конструктивную внешнюю политику:

«Пока президент Эрдоган и мы находимся у власти, мы будем верить, что наша политика приносит мир нашему региону и миру в целом», — заключил он.