ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Новые правила воинского учета в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обязующий юношей с 17 лет вставать на воинский учет
Новые правила воинского учета в Украине
ВСУ / Reuters
15 января 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий новые правила воинского учета. Согласно документу, юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны ежегодно с 1 января по 31 июля вставать на воинский учет. Это можно сделать через электронные сервисы или лично обратившись в военкомат. Данные призывников будут вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Женщины, пригодные к военной службе и желающие ее пройти, смогут добровольно становиться на учет призывников.

Закон также продлевает срок постановки на учет для военнослужащих, совершивших СЗЧ (самовольное оставление части), но добровольно вернувшихся в воинские части до 1 марта. Командиры обязаны в течение 72 часов восстановить их в военной службе, продлить действие контракта и возобновить выплаты и обеспечение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг идею снижения границы призывного возраста с 25 до 18 лет, предложенную США. В своем посте на X он подчеркнул, что приоритетом должны быть поставки вооружений и ослабление военного потенциала РФ, а не привлечение более молодых солдат.

По мнению Зеленского, необходимо укреплять существующие бригады, обеспечивая их техникой и подготовкой, вместо замены опыта молодостью.

Вашингтон настаивал на снижении возраста мобилизации для быстрого пополнения армии. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что союзники готовы снабжать и обучать дополнительные силы, если Киев примет такое решение.

Однако Зеленский отметил, что главной проблемой ВСУ остается нехватка оснащения, а не недостаток людей.

Сейчас в Украине призывают мужчин от 25 до 60 лет. До конца года власти планируют мобилизовать 160 тыс. человек, хотя, по заявлениям ряда чиновников, требуется около 500 тыс.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us