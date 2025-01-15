Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий новые правила воинского учета. Согласно документу, юноши, которым исполняется 17 лет, обязаны ежегодно с 1 января по 31 июля вставать на воинский учет. Это можно сделать через электронные сервисы или лично обратившись в военкомат. Данные призывников будут вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Женщины, пригодные к военной службе и желающие ее пройти, смогут добровольно становиться на учет призывников.

Закон также продлевает срок постановки на учет для военнослужащих, совершивших СЗЧ (самовольное оставление части), но добровольно вернувшихся в воинские части до 1 марта. Командиры обязаны в течение 72 часов восстановить их в военной службе, продлить действие контракта и возобновить выплаты и обеспечение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг идею снижения границы призывного возраста с 25 до 18 лет, предложенную США. В своем посте на X он подчеркнул, что приоритетом должны быть поставки вооружений и ослабление военного потенциала РФ, а не привлечение более молодых солдат.

По мнению Зеленского, необходимо укреплять существующие бригады, обеспечивая их техникой и подготовкой, вместо замены опыта молодостью.

Вашингтон настаивал на снижении возраста мобилизации для быстрого пополнения армии. Представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что союзники готовы снабжать и обучать дополнительные силы, если Киев примет такое решение.

Однако Зеленский отметил, что главной проблемой ВСУ остается нехватка оснащения, а не недостаток людей.

Сейчас в Украине призывают мужчин от 25 до 60 лет. До конца года власти планируют мобилизовать 160 тыс. человек, хотя, по заявлениям ряда чиновников, требуется около 500 тыс.