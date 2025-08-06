Президент Украины Владимир Зеленский встретился с военными подразделения, которое в прошлом году первым заходило в Курскую область в 2024 году.



Тем временем в Москве президент России Владимир Путин провел переговоры со специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.



Встреча состоялась за несколько дней до обозначенного Белым домом срока. 8 августа, как известно, истекает последний дедлайн для россиян на прекращение огня и завершение войны против Украины.