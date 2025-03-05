ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Евро взлетел на новостях о перевооружении ЕС
Евро достиг максимума за долгие месяцы на фоне планов Евросоюза по увеличению военных расходов
Евро взлетел на новостях о перевооружении ЕС
5 марта 2025 г.

Рост курса евро продолжается второй день подряд после заявлений будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о выделении миллиардов евро на оборону и инфраструктуру. Это совпало с инициативой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен активировать финансирование оборонных нужд на €800 млрд после приостановки военной помощи Украине со стороны США.

Курс евро поднялся выше 1,06 доллара, достигнув максимума с 12 ноября 2024 года. За два дня он укрепился на 2 цента, что совпало с рекордными уровнями европейских фондовых рынков. Доходность немецких 10-летних облигаций закрепилась на уровне 2,48 %, французских — выросла до 3,23 %. Британский фунт также укрепился, а доходность гособлигаций Великобритании увеличилась.

Фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС намерен значительно увеличить военные расходы, предложив механизм мобилизации €800 млрд, который позволит странам-членам нарастить финансирование обороны без превышения порога бюджетного дефицита в 3 % ВВП. Комиссия предлагает повысить военные расходы в среднем на 1,5 % ВВП, что обеспечит дополнительные €650 млрд за четыре года. Также обсуждается продление программы кредитов на €150 млрд. Окончательное решение примут на саммите 27 лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

Германия, несмотря на ограничения по закону о «долговом тормозе», планирует увеличить оборонный бюджет более чем на 1 % ВВП. Однопартийцы Мерца и социал-демократы, ведущие коалиционные переговоры, предложили создать специальный фонд в €500 млрд для инвестиций в инфраструктуру.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us