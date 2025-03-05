Рост курса евро продолжается второй день подряд после заявлений будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о выделении миллиардов евро на оборону и инфраструктуру. Это совпало с инициативой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен активировать финансирование оборонных нужд на €800 млрд после приостановки военной помощи Украине со стороны США.

Курс евро поднялся выше 1,06 доллара, достигнув максимума с 12 ноября 2024 года. За два дня он укрепился на 2 цента, что совпало с рекордными уровнями европейских фондовых рынков. Доходность немецких 10-летних облигаций закрепилась на уровне 2,48 %, французских — выросла до 3,23 %. Британский фунт также укрепился, а доходность гособлигаций Великобритании увеличилась.

Фон дер Ляйен подтвердила, что ЕС намерен значительно увеличить военные расходы, предложив механизм мобилизации €800 млрд, который позволит странам-членам нарастить финансирование обороны без превышения порога бюджетного дефицита в 3 % ВВП. Комиссия предлагает повысить военные расходы в среднем на 1,5 % ВВП, что обеспечит дополнительные €650 млрд за четыре года. Также обсуждается продление программы кредитов на €150 млрд. Окончательное решение примут на саммите 27 лидеров ЕС в Брюсселе в четверг.

Германия, несмотря на ограничения по закону о «долговом тормозе», планирует увеличить оборонный бюджет более чем на 1 % ВВП. Однопартийцы Мерца и социал-демократы, ведущие коалиционные переговоры, предложили создать специальный фонд в €500 млрд для инвестиций в инфраструктуру.