В то же время в Тбилиси грузинская столица переживает очередной виток гражданского протеста. Более 220 человек были задержаны в ходе акций против правительства, которое оппозиция обвиняет в отходе от европейского курса и пророссийской политике. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций. Эти события отражают растущую нестабильность в разных частях мира, демонстрируя, как локальные конфликты и протесты приобретают глобальное значение.