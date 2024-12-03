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Главные события 2 декабря
В Сирии российские Су-24 нанесли авиаудары по Алеппо, что стало первым таким вмешательством за последние восемь лет, усиливая тревогу вокруг региона, где конфликт продолжается годами. В Израиле министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир вызвал волну осуждения своим решением ограничить призывы к молитве на Храмовой горе, одном из самых спорных и священных мест для различных религиозных общин.
"Главные события 2 декабря"
3 декабря 2024 г.

В то же время в Тбилиси грузинская столица переживает очередной виток гражданского протеста. Более 220 человек были задержаны в ходе акций против правительства, которое оппозиция обвиняет в отходе от европейского курса и пророссийской политике. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ, что вызвало резкую критику со стороны правозащитных организаций. Эти события отражают растущую нестабильность в разных частях мира, демонстрируя, как локальные конфликты и протесты приобретают глобальное значение.

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