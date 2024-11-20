Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО оценить изменения в ядерной доктрине России, подчеркнув серьезность угрозы.

«Нельзя сказать, что в войне с использованием ядерного оружия есть что-то положительное. Шаг, сделанный Россией, должен быть обдуман официальными лицами НАТО. Этот шаг должен быть пересмотрен», — заявил Эрдоган на пресс-конференции в рамках саммита G20 в Рио-де-Жанейро.

Согласно новой доктрине, Россия допускает возможность применения ядерного оружия в ответ на атаку обычными ракетами, если за этим стоит либо ядерная держава, либо неядерная страна, находящаяся в союзе с ядерной.

Президент Эрдоган также выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта между Россией и Украиной.

«Я надеюсь, что мы как можно скорее достигнем окончательного перемирия между Украиной и Россией, и обеспечим мир, которого все ждут», — отметил он.

Турецкий лидер раскритиковал Совбез ООН, назвав его «элитарной структурой», которая ставит интересы пяти постоянных членов выше прав всех 193 стран ООН.

Президент также заявил, что гуманитарные последствия израильского террора при поддержке западных стран в регионе продолжают усугубляться. По его словам, история не простит тех, кто остается безразличным к действиям Тель-Авива в Газе.

«Даже если мы останемся в одиночестве, Турция продолжит поддерживать угнетенных в Газе», — подчеркнул президент Эрдоган, отметив важность и своевременность процесса признания Палестины как государства мировым сообществом.

Турецкий лидер также изложил свои ожидания от новой администрации избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув важность ее действий для достижения мира.

«Я надеюсь и желаю, чтобы новое американское руководство сделало более смелые, дальновидные и основательные шаги на пути к миру», — отметил он.