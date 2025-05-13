ВОЙНА В УКРАИНЕ
2 мин чтения
Трамп приедет в Стамбул, если…
Приезд Дональда Трампа в Турцию 15 мая зависит от того, примет ли участие в переговорах Владимир Путин, сообщают СМИ
Трамп приедет в Стамбул, если…
Дональд Трамп / Reuters
13 мая 2025 г.

Визит президента США Дональда Трампа в Турцию 15 мая, где могут пройти первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, будет зависеть от того, приедет ли на встречу президент России Владимир Путин. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в комментарии CNN.

По его словам, «все очень динамично», и пока «никто не знает», как будет выглядеть формат переговоров. При этом он отметил, что возможность личного участия Трампа «оказывает сильное давление на Путина».

Ранее сам Трамп заявил, что рассматривает возможность визита.

«Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Есть такая возможность», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что прибудет на переговоры и будет «лично» ждать Путина в Стамбуле.

Источники Reuters утверждают, что в Турции точно будут присутствовать спецпредставители Трампа — Стив Уиткофф и Кит Келлог. Последний заявил в интервью Fox News, что США рассчитывают на приезд Путина. По его словам, если российский лидер приедет, Трамп сделает то же самое.

«Это может быть абсолютно невероятная встреча», — сказал Келлог.

В Кремле пока не сообщили, примет ли участие в переговорах сам президент России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что фамилии участников российской делегации будут названы тогда, когда Путин «сочтет это нужным».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us