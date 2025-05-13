Визит президента США Дональда Трампа в Турцию 15 мая, где могут пройти первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной, будет зависеть от того, приедет ли на встречу президент России Владимир Путин. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации в комментарии CNN.

По его словам, «все очень динамично», и пока «никто не знает», как будет выглядеть формат переговоров. При этом он отметил, что возможность личного участия Трампа «оказывает сильное давление на Путина».

Ранее сам Трамп заявил, что рассматривает возможность визита.

«Я не знаю, где буду в четверг. У меня так много встреч, но я думал о том, чтобы полететь туда. Есть такая возможность», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подтвердил, что прибудет на переговоры и будет «лично» ждать Путина в Стамбуле.

Источники Reuters утверждают, что в Турции точно будут присутствовать спецпредставители Трампа — Стив Уиткофф и Кит Келлог. Последний заявил в интервью Fox News, что США рассчитывают на приезд Путина. По его словам, если российский лидер приедет, Трамп сделает то же самое.

«Это может быть абсолютно невероятная встреча», — сказал Келлог.

В Кремле пока не сообщили, примет ли участие в переговорах сам президент России. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что фамилии участников российской делегации будут названы тогда, когда Путин «сочтет это нужным».