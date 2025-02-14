ПОЛИТИКА
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Как технологии утекают в Китай?
Связи DeepSeek с бывшими сотрудниками Microsoft в Китае вызвали обеспокоенность в США из-за возможных рисков утечки технологий
Как технологии утекают в Китай?
DeepSeek / Reuters
14 февраля 2025 г.

Несколько ключевых сотрудников китайской компании DeepSeek, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, ранее проходили стажировку или работали в исследовательских лабораториях Microsoft в Китае.

Среди них — руководитель одного из подразделений компании и специалист, который на протяжении шести лет был исследователем в группе обработки естественного языка Microsoft Research Asia. Эти данные были обнаружены в их публичных профилях на GitHub и LinkedIn и опубликованы New York Post.

Microsoft Research Asia, у которой лаборатории в Пекине и Шанхае, уже не первый раз оказывается в центре внимания из-за опасений, что исследования, проводимые там, могут быть использованы Китаем. Ранее в США высказывались опасения, что такие лаборатории становятся каналом для утечки технологий и переманивания специалистов.

В Microsoft признали, что некоторые бывшие сотрудники компании действительно работают в DeepSeek, но не считают это фактором, определившим успех китайской компании. Представитель компании заявил, что «успех DeepSeek нельзя объяснить несколькими бывшими стажерами Microsoft». В компании также подчеркнули, что все сотрудники и стажеры в Китае подписывают соглашения о конфиденциальности.

Несмотря на эти заверения, факт, что трое из четырех сотрудников DeepSeek, имеющих связи с Microsoft, работали в исследовательских лабораториях компании более пяти лет, вызывает вопросы. По мнению аналитиков, такой срок можно считать полноценным профессиональным опытом, который дает сотрудникам доступ к ключевым технологиям и методикам работы с искусственным интеллектом.

Тем временем в Microsoft не первый год идут внутренние обсуждения о будущем китайских лабораторий. По данным The New York Times, в компании рассматривают варианты переноса или закрытия этих центров из-за опасений по поводу их уязвимости перед кибератаками и потенциального переманивания специалистов в китайские компании.

Официально Microsoft заявляет, что закрытие китайских лабораторий не планируется, хотя в последние годы компания предлагала некоторым сотрудникам переехать в другие страны.

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