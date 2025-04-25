Россия готова заключить сделку по Украине с Соединенными Штатами после окончательной доработки ряда деталей. Об этом в интервью CBS News заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент США [Дональд Трамп] верит — и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. В заявлении президент упоминал сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные детали, которые следует доработать. Мы заняты именно этим процессом», — сказал Лавров.

Глава МИД также отметил, что считает Трампа «вероятно, единственным лидером на Земле», признающим необходимость устранить «коренные причины» войны.

Заявление Лаврова прозвучало на фоне ракетного удара по Киеву. По данным украинских властей, в результате атаки погибли по меньшей мере 12 человек, более 90 получили ранения.

Президент США Дональд Трамп, комментируя удар, заявил, что атака произошла «очень не вовремя», и обратился к президенту России Владимиру Путину со словами: «Владимир, остановись!».

Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия наносит удары исключительно по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Минобороны РФ заявило об ударах по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой отраслей Украины.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта «подходят к кульминации» и предупредил о готовности США выйти из процесса в случае отсутствия прогресса.

По информации Axios, мирный план США уже передан Киеву. Согласно документу, Крым признается российским, захваченные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей остаются под временной оккупацией, часть Харьковской области возвращается Украине.

Запорожская АЭС должна перейти под контроль Киева при условии управления станцией США. Кроме того, Украина должна отказаться от стремления вступить в НАТО и заключить соглашение с США о совместной разработке природных ресурсов.

Трамп в случае заключения соглашения готов снять с России все санкции, введенные после аннексии Крыма в 2014 году.