ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский опроверг передачу АЭС США
Зеленский заявил, что не обсуждал с Трампом передачу украинских АЭС в собственность США, и подчеркнул, что все станции принадлежат народу Украины
Зеленский опроверг передачу АЭС США
Президент Украины Владимир Зеленский / Reuters
21 марта 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом возможность передачи украинских атомных электростанций в американскую собственность. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стёре.

«Они [США] хотят ее [Запорожскую АЭС] забрать у россиян и хотят инвестировать, модернизировать. Это вопрос другой. Это вопрос открытый. Мы можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно не обсуждали с президентом Трампом», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что вопрос собственности не поднимался и в отношении других атомных станций. Зеленский подчеркнул, что все АЭС в Украине принадлежат народу и не являются частной собственностью.

Ранее Белый дом сообщал, что во время переговоров 19 марта президенты США и Украины обсуждали тему электроснабжения и атомных станций. После разговора представители администрации Трампа заявили, что американское владение украинскими АЭС могло бы стать «лучшей защитой» этой инфраструктуры.

В Министерстве энергетики США также заявляли, что Вашингтон готов взять на себя управление украинскими АЭС, если это поможет ускорить окончание войны.

Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что обсуждал с Трампом только ситуацию вокруг захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и возможные американские инвестиции в ее восстановление.

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