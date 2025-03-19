Власти Ирана решили упразднить полицию нравов в рамках нового закона о ношении женщинами хиджаба, сообщил спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X.

«В новом законе (о ношении женщинами хиджаба – ред.) полностью упразднена деятельность полиции нравов», — написал Галибаф.

Данное решение принято после двух лет общественных дискуссий, начавшихся после масштабных протестов 2022 года, вызванных гибелью 22-летней Махсы Амини после задержания полицией. Ее смерть спровоцировала беспрецедентную волну протестов по всей стране.

Во второй половине сентября 2024 года парламент Ирана одобрил реализацию нового «Законопроекта о поддержке семьи» с испытательным сроком в три года. В документе детально прописаны случаи нарушений правил дресс-кода и соответствующие наказания. Однако Совет национальной безопасности Ирана впоследствии призвал парламент приостановить процесс для устранения неясностей в формулировках нового закона.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) ранее охарактеризовало готовящийся закон как «форму гендерного апартеида».

Иранские власти в свою очередь обвиняли в поддержке протестующих западные страны, которые якобы использовали СМИ для призывов к революции и свержению власти. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, предположительно завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравии, а также регулярно изымали крупные партии оружия на границах страны.