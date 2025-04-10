Движение ХАМАС заявило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится полностью изолировать сектор Газа от арабского мира, навязывая свершившийся факт на границе с Египтом.

Об этом говорится в письменном заявлении, опубликованном на официальном телеграм-канале движения.

ХАМАС расценивает бомбардировки домов и жилых кварталов, а также разрушение инфраструктуры в Рафахе как опасную эскалацию «жестокой войны на уничтожение» против палестинцев.

В заявлении утверждается, что Нетаньяху пытается добиться военной победы путем военных преступлений, преступлений против человечности и грубых нарушений международного права — и делает это на глазах у всего мира.

Движение отмечает, что заявление Нетаньяху о создании «Филадельфийского коридора 2», а также действия израильской армии в Рафахе направлены на то, чтобы превратить город в буферную зону и насильственно переселить его жителей.

По мнению ХАМАС, эти шаги подтверждают цель Израиля — окончательно отрезать Газу от арабского мира и лишить палестинцев доступа к пограничному переходу Рафах, который остается единственным выходом из эксклава во внешний мир.

В документе говорится, что происходящее в Рафахе — это проявление политики геноцида, этнической чистки и насильственного перемещения.

ХАМАС утверждает, что молчание международного сообщества, а также отсутствие жесткой реакции со стороны арабских и исламских стран позволяют Израилю продолжать подобные действия.

В завершение заявления содержится призыв к исламской умме и «свободным народам мира» предпринять срочные и эффективные шаги для остановки атак Израиля и срыва его планов по вытеснению палестинцев и разрушению их дела.