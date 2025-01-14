ПОЛИТИКА
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Лавров о крушении самолета: «Не нагнетайте атмосферу»
Сергей Лавров заявил, что данные черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines не подтверждают предположений, озвученных в СМИ
Лавров о крушении самолета: «Не нагнетайте атмосферу»
Сергей Лавров / Reuters
14 января 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января на пресс-конференции прокомментировал расшифровку черных ящиков самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение 25 декабря. По его словам, данные не подтверждают «некоторых заявленных в СМИ» выводов. Однако Лавров не уточнил, о каких именно предположениях идет речь.

Министр рассказал о специальной встрече в Бразилии, где была проведена расшифровка самописцев.

«Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования. Сейчас не нужно нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые, по большому счету, не подтверждаются информацией из черных ящиков», — отметил он.

Крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines произошло 25 декабря вблизи Актау (Казахстан). На борту находились 67 человек, из которых 29 выжили. Среди погибших и пострадавших были граждане России, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.

28 декабря президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес извинения за случившееся. Алиев, в свою очередь, потребовал от России признания вины и наказания виновных.

6 января Алиев провел встречу с членами экипажа, выжившими в катастрофе под Актау, и родственниками погибших. В своем выступлении он заявил, что ответственность за трагедию лежит на российских представителях и подчеркнул необходимость прозрачного расследования.

«Я пока не намерен разглашать все материалы уголовного дела, хотя мне доложили о ходе его предварительного расследования и результатах. Но с уверенностью могу сказать, что вина за гибель граждан Азербайджана в этой катастрофе лежит на представителях Российской Федерации. Мы требуем справедливости, наказания виновных, полной прозрачности и гуманного отношения», — подчеркнул президент.

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