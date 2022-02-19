ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
На учениях под руководством Путина запустили баллистические и крылатые ракеты
Вооруженные силы России провели под руководством президента РФ Владимира Путина учения сил стратегического сдерживания. Российский лидер наблюдал за учениями из ситуационного центра в Кремле вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В пресс-службе президента РФ сообщили, что в учениях участвовали Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот.
На учениях под руководством Путина запустили баллистические и крылатые ракеты / Others
19 февраля 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us