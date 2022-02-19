На учениях под руководством Путина запустили баллистические и крылатые ракеты

Вооруженные силы России провели под руководством президента РФ Владимира Путина учения сил стратегического сдерживания. Российский лидер наблюдал за учениями из ситуационного центра в Кремле вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В пресс-службе президента РФ сообщили, что в учениях участвовали Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный флот и Черноморский флот.