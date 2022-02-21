Появилось видео, как глава МВД Украины и нардепы попали под обстрел в Донбассе

Во время визита в Донецкую область 19 февраля глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский, народные депутаты и 25 иностранных журналистов попали под минометный обстрел. Это произошло в районе поселка Новолуганское. Никто не пострадал. #Украина #Донбасс #обстрел #trtнарусском