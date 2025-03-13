ПОЛИТИКА
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США на пороге банкротства?
Конгрессу осталось два дня, чтобы принять новый бюджет — иначе почти вся государственная структура останется без денег
США на пороге банкротства?
Конгресс США / Reuters
13 марта 2025 г.

Конгрессу США остается всего два дня, чтобы утвердить новый бюджет и избежать правительственного шатдауна. Действующий закон о финансировании истекает в пятницу, 14 марта, и пока нет ясности, удастся ли законодателям договориться.

Если Конгресс не примет закон о финансировании, федеральные учреждения прекратят работу, а сотни тысяч госслужащих останутся без зарплат. Критически важные службы, такие как авиадиспетчеры и правоохранительные органы, продолжат работу, но многие государственные программы и национальные парки могут быть приостановлены.

За последние десятилетия и демократы, и республиканцы использовали бюджетные кризисы для продвижения своих политических приоритетов, угрожая шатдауном. Однако такие ситуации наносят серьезный экономический ущерб. По данным Бюджетного управления Конгресса, последний шатдаун в прошлом году привел к безвозвратным потерям в размере $3 млрд.

Почему Конгресс не успел утвердить бюджет вовремя? 

Согласно Конституции, только Конгресс может одобрять государственные расходы. По закону, бюджет должен быть принят до 1 октября, но на практике этот процесс постоянно затягивается.

Вместо своевременного утверждения отдельных законов о финансировании разных ведомств Конгресс уже много лет принимает временные меры — так называемые continuing resolutions, которые продлевают финансирование без внесения изменений.

В сентябре 2024 года законодатели в последний момент одобрили очередную временную меру, чтобы избежать шатдауна, но лишь отсрочили проблему на три месяца. Затем, в декабре, финансирование вновь продлили, установив новый крайний срок — 14 марта.

Палата представителей, где большинство у республиканцев, во вторник одобрила закон о временном продлении финансирования до сентября. Все республиканцы, кроме одного, поддержали законопроект, тогда как большинство демократов проголосовали против. Теперь законопроект направляется в Сенат, где республиканцы имеют 53 места, но для утверждения требуется 60 голосов. Это означает, что документ не пройдет без поддержки демократов. Однако среди сенаторов-республиканцев есть и противники проекта — например, Рэнд Пол, который уже пообещал голосовать против. 


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