ПОЛИТИКА
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Страны G7 пригрозили России санкциями
В случае отказа от перемирия с Украиной страны Группы семи введут против Москвы новые санкции, гласит совместное заявление G7
Страны G7 пригрозили России санкциями
/ AFP
14 марта 2025 г.

Страны Группы семи (G7) пригрозили России новыми санкциями, если она не примет предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам встречи глав МИД в Канаде.

Министры выразили поддержку территориальной целостности Украины и осудили действия Москвы.

G7 призвала Россию согласиться на перемирие на равных условиях и выполнить его в полном объеме. В противном случае, как указано в заявлении, страны «семерки» готовы ввести дополнительные санкции, ужесточить ограничения на экспорт российской нефти и увеличить поддержку Украины.

При этом в документе подчеркивается необходимость создания «надежных механизмов безопасности» для Украины, но без конкретики о возможных гарантиях.

На этой неделе госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Уолтц провели переговоры с украинскими представителями в Саудовской Аравии. Украина согласилась на 30-дневное перемирие, которое затем было предложено Москве.

Путин заявил, что поддерживает прекращения огня, но потребовал дополнительных разъяснений. Владимир Зеленский назвал реакцию российского президента манипулятивной и предсказуемой, обвинив в «затягивании» процесса.

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