С улиц Луганска и Донецка в военную комендатуру начали забирать мужчин призывного возраста, сообщает «Радио Свобода», ссылаясь на местных жителей.

«Мужчин приезжают по домам забирают силой, — рассказал журналистам местный житель. — В Тельманово всех парней забрали. Женщина на рынке только что рассказала. Всех. Опекуна несовершеннолетнего ребенка утром приехали забрали из квартиры в Донецке, наши знакомые. К нам только что квартальная приходила, соседа спрашивала».

Другой источник «Радио Свобода» сообщил, что сотрудники так называемой «народной милиции» сепаратистов дают мужчинам минимум времени на сборы, если застанут их дома, «сразу в УАЗик забирают и уезжают».

Также, по информации СМИ, мужчин в ОРДЛО (Отдельных районах Донецкой и Луганской областей) пытаются убедить служить в армии, обещая высокие зарплаты и довольствие, однако местные все равно скептически относятся к этой перспективе.

Выезд мужчин от 18 до 55 лет из республик запрещен. В Горловке школьных учителей вызвали в военкомат, чтобы «что-то переписывать» и заставили работать по ночам.

«По сообщению нашего источника, учителей об этом настойчиво просил завуч местной школы — под угрозой увольнения, — говорится в публикации. Очевидно, так сепаратисты набирают людей для колоссальной бюрократической работы по призыву в «армейский корпус» всех боеспособных мужчин на оккупированной территории, добавляют источники.

По информации СМИ, на неподконтрольных Киеву территориях в банкоматах закончились наличные, а в Донецке на улицах появились российские военные в камуфляже без опознавательных знаков. По городу при этом ездят легковые автомобили, из которых люди в форме «наблюдают за происходящим на своих точках».

Видеообращения главы ДНР Дениса Пушилина и главы ЛНР Леонида Пасечника, в которых они говорят о необходимости эвакуировать население из-за угрозы со стороны Киева, были записаны 16 февраля — за два дня до их публикации. Об этом свидетельствуют метаданные роликов. При этом Пушилин в своей речи акцентировал на том, что он говорит ее «сегодня, 18 февраля».

Также старой оказалась и запись перестрелки, которую ДНР преподносила как атаку украинских ДРГ, намеревавшихся взорвать емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки. Проект Gulagu. net обратил внимание на то, что и в метаданных этого видео дата не соответствует заявленной: оно было снято 8 февраля в 10:29:30, то есть за 10 дней до официальной публикации.