Великобритания будет бороться с распространяемой Россией ложной информацией при помощи Центра правительственной информации. Об этом изданию Mail on Sunday рассказала глава британского МИДа Лиз Трасс.

«С начала этого месяца уже были обнаружены 40 случаев дезинформации, запущенной Россией, — подчеркнула она. — Мы многое сделали для того, чтоб выявить такие сведения, и нам удалось выяснить, что русские пытались установить марионеточный режим в Киеве и провести операцию под чужими флагами, чтобы заявить потом о нападении Украины, что не является правдой».

На прошлой неделе, по словам Трасс, количество дезинформации со стороны Москвы выросло вдвое.

По словам министра, после окончания холодной войны Великобритания прекратила работу своего центра информации, однако в России подобный центр продолжал действовать. Поэтому Лондон сталкивался «с годами» дезинформации со стороны России.

«Мы даем сдачи, мы работаем с нашими союзниками, чтобы [президент России Владимир] Путин не мог и дальше распространять ложную информацию, — заявила Трасс. — Мы выводим его на чистую воду, чтобы мир знал: если Путин совершит вторжение [в Украину] в ближайшие дни или недели, то это будет акт агрессии со стороны российских властей, которому нет оправдания, а не провокация».

В начале февраля о создании агентства «психологической защиты», цель которого — бороться с фейковыми новостями и иностранным вмешательством, в том числе со стороны России и Китая, объявила еще одна страна — Швеция. Структура не будет бороться с теми, кто распространяет ложную информацию в стране, а сосредоточится на «иностранных злоумышленниках».

В 2019 году Европарламент принял рекомендации по противодействию пропаганде вне территории союза, в которых Россия была названа «главным источником дезинформации в Европе». Помимо прочего, парламентарии предложили тогда раскрывать личность не только авторов политического контента на онлайн-ресурсах, но и тех, кто заказал и оплатил его размещение. Также предлагалось увеличить инвестиции в образовательные программы, которые позволили бы гражданам легче распознавать дезинформацию. В Европарламенте призвали «поддерживать профессиональную журналистику, журналистские расследования и проекты по разоблачению дезинформации, а также высокотехнологические стартапы, разрабатывающие цифровые средства, с помощью которых общественность сможет защищаться от дезинформационных атак».

В Чехии центр по борьбе с дезинформацией появился еще раньше — в 2017 году. Сообщалось, что Центр по борьбе с терроризмом и смешанными угрозами будет отслеживать любые угрозы внутренней безопасности страны, в том числе угрозы со стороны экстремистов и кампаний по дезинформации населения страны. Власти страны тогда заявляли, что, в частности, Россия ведет «информационную войну» на территории Чехии.