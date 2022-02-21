Около 950 тыс. жителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) обратились за получением российского гражданства. Об этом депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал ТАСС.

«Люди сейчас продолжают идти в миграционные службы и пишут заявления на получение гражданства РФ», — сообщил он. Уже получили паспорта 770 тыс. человек, добавил парламентарий.

По словам Водолацкого, к середине февраля количество получивших российские документы жителей на неподконтрольных Киеву территориях составило 775,6 тыс. человек. Еще для 170 тыс. человек пока проходит процедура оформления гражданства. По данным на начало 2021 года, в ОРДО проживает 2,24 млн, в ОРЛО — 1,42 млн человек. Неделю назад сообщалось, что пока российские паспорта получили 23,5% граждан сепаратистских образований.

К нынешнему моменту в Россию прибыли около 60 тыс. жителей ОРДО, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян. «По результатам работы за ночь количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тыс. человек», — отметил он. Из них около 1 тыс. человек уже получили назначенную выплату в 10 тыс. руб.

Эвакуация жителей ОРДО в Россию началась 18 февраля, вскоре о ней сообщили и в ОРЛО. Украина тогда отвергла все обвинения в подготовке военной операции. Сначала беженцы прибывали в Ростовскую область, затем о готовности разместить у себя жителей ОРДЛО заявили более 40 российских субъектов. Президент России Владимир Путин поручил назначить выплату каждому прибывающему в страну беженцу.

Ранее TRT на русском писал, что с улиц Луганска и Донецка в военную комендатуру начали забирать мужчин призывного возраста. Также мужчин на территории ОРДЛО пытаются убедить служить в армии, обещая высокие зарплаты и довольствие. Также сообщалось, что на неподконтрольных Киеву территориях в банкоматах закончились наличные, а в Донецке на улицах появились российские военные в камуфляже без опознавательных знаков. По городу при этом ездят легковые автомобили, из которых люди в форме «наблюдают за происходящим на своих точках».