Из-за распространения данных о вторжении России в Украину Киев терпит безвозвратные бюджетные потери, они составляют до $2-3 млрд ежемесячно. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.

«Мы видим, что безвозвратные потери составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, $2–3 млрд в месяц, — заявил он. — Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, давит на курс, <...> это порядка $1,5–2 млрд».

При этом, по словам чиновника, потери Украины полностью компенсируются за счет ее сотрудничества с международными финансовыми организациями.

Шурма предсказал, что если «уровень стресса» сохранится, то ежемесячные потери Украины могут увеличиться, зато если ситуация исправится, то через несколько месяцев потери могут исчезнуть совсем.

Также стало известно, что Белый дом подготовил пакет санкций, в котором предлагается запретить финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции крупнейших российских банков. Эти санкции могут быть введены в случае вторжения России в Украину. Цель администрации Джо Байдена — нанести ущерб экономике России путем прекращения «корреспондентских» банковских отношений между крупнейшими банками России и банками США.

Помимо этого, России угрожают санкции в финансовой сфере и от Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в случае вторжения в Украину Москва будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам. Все штрафные меры будут наложены на «товары, в которых Россия остро нуждается для модернизации и диверсификации своей экономики, но которые производятся у нас, в отношении которых у нас мировое лидерство, и которые Россия не может заменить», добавила глава Еврокомиссии.

В середине февраля президент США Джо Байден обратился к россиянам с призывом не бояться США и НАТО. Он заявил, что жители России не являются врагами Соединенных Штатов и что он не верит, что «кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины».