В Татарстане будет запущено производство древесных плит турецкой компанией Kastamonu. Совокупный объем инвестиций в проект составит 30 млрд рублей, он одобрен наблюдательным советом ОЭЗ. Заседание совета провел президент Татарстана Рустем Минниханов, сообщает Tatcenter. Kastamonu и «Алабуга Политех» договорились о подготовке в течение десяти лет 200 сотрудников для производства.

«Это уже пятый проект, реализуемый холдингом «Hayat» в Алабуге, общий объем инвестиций приближается к 1 млрд долларов. Возвращающийся клиент — это четкий сигнал доверия инвестиционному климату Республики Татарстан и Алабуги», — сказал Минниханов в ходе заседания.

На коллегии Минпромторга Татарстана генеральный директор управляющей компании АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев такжен озвучивал текущие экономический параметры. Об этом пишет газета «Республика Татарстан». По словам Шагивалеева, за 2021 год резиденты ОЭЗ инвестировали в бизнес 154 млрд руб. и выручили 136 млрд. На данный момент в «Алабуге» есть около 9 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций холдинга в татарстанскую ОЭЗ достигает $1 млрд, в ОЭЗ зарегистрированы 34 резидента.

Kastamonu уже давно работает в России. Весной 2021 года компания запустила новую линию по производству ламината, благодаря чему совокупный объем выпускаемого предприятием ламината составил 45 млн кв. м в год.

Завод Kastamonu, выпускающий МДФ, ХДФ и ламинированные напольные покрытия, открылся в Татарстане в 2014 году. За восемь лет работы в России предприятие, расположенное в Елабуге, инвестировало в регион более $771,8 млн. Из-за этого Kastamonu стал крупнейшим турецким инвестором Татарстана и вторым среди резидентов ОЭЗ «Алабуга». В 2021 году мощность производства компании составляла 1,05 млн куб. м плит МДФ и 45 млн кв. м ламината в год, а ламинированные напольные покрытия поставлялись в 27 стран Европы, Азии и Латинской Америки. На сайте компании сообщается, что Kastamonu Entegre имеет 18 предприятий в семи странах — Турции, России, Италии, Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, и США.