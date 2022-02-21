Оборот рынка ритуальных услуг в России в 2021 году вырос на 12,5% в сравнении с 2020 годом и составил 80,4 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата.

Этот показатель стал максимальным с 2013 года. Динамика оказалась ниже прироста уровня смертности, который в прошлом году составил 15,1% год к году, до 2,44 млн человек. Причина дисбаланса — в стремлении россиян экономить на погребении, утверждают участники рынка.

В «Ритуал.ру» сообщили «Коммерсанту», что выручка компании осталась примерно на уровне 2020 года, так как клиенты не готовы «к дополнительной финансовой нагрузке». Доходы сети похоронных домов «Журавли» выросли на 20% в годовом выражении из-за высокой инфляции, отметили там.

По данным Росстата, больше всего оборот рынка вырос в Московской области — на 53% до 6,3 млрд рублей, тогда как в остальных регионах показатель вырос на 5-15%. В Москве оборот вырос на 6,8% год к году, а смертность — на 15%. В Подмосковье же показатель смертности увеличился на 10%.

Участники рынка полагают, что такой рост связан с тем, что москвичи стараются хоронить близких в области из-за более дешевых участков на кладбище. В Москве участок стоит не менее 200 тысяч рублей, в Подмосковье — 70 тысяч рублей. Ранее глава ГБУ «Ритуал» Артем Екимов называл стоимость погребения в Москве, средний чек там составляет 135 тысяч рублей.

Глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов отметил, что средний чек на похоронные услуги в Подмосковье в его компании составляет 75 тысяч рублей. По его словам, оборот отрасли с учетом теневой выручки в 2021 году вырос на 20-25% — до 300 млрд рублей. Бурмистров отметил, что оборот рынка во всех регионах должен был вырасти минимум на 50% с учетом инфляции и смертности.