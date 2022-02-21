Доля продаж путевок в Турцию на майские праздники составляет от 45% до 70% среди зарубежных направлений, это направление сейчас лидирует по спросу среди россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Путевки в Турцию занимают первое место по популярности у многопрофильных туроператоров Coral Travel, ANEX Tour, PEGAS Touristik, TUI Россия, «Интурист» и TEZ Tour. Туры в Турецкую Респкблику также входят в топ-5 продаж на майские праздники у специализированных туроператоров, таких как PAC Group и Space Travel. По данным федеральной сети турагентств «1001 тур», около половины бронирований туров с заездами с 29 апреля по 8 мая приходится на Турцию, на втором месте Египет, на третьем — Россия, отметили в АТОР.

Лидерство Турции у россиян на майские праздники неудивительно, отмечают в «Интуристе»: чартерные программы в Анталью у туроператоров начинают разворачиваться еще с 1 апреля, а на Эгейское побережье — чуть позже, но тоже до начала майских праздников. Именно на этот период приходится «сезонный перелом» в организованном спросе: к этому времени Турция и российские курорты начинают превалировать над Египтом. В ANEX Tour отмечают, что во многом хороший спрос на праздники в феврале связан с тем, что максимальные скидки на проживание в Турции действуют как раз до конца зимы. По данным Tez Tour и других игроков рынка, более половины заявок на поездки в Турцию в начале мая оформляют семьи с детьми. Наибольшим спросом среди российских туристов пользуются отели категории 5 и 5* Deluxe — недаром Турция в лидерах по майскому спросу у премиального игрока — Club Med.

Из интересных трендов этого года в Coral Travel отмечают высокий спрос на курорты Эгейского побережья Турции. В связи с этим туроператор даже сместил старт своей полетной программы в Измир с 28 мая на 27 апреля.

В 2021 году россияне стали лидерами по числу посещений Турции, писал в этом месяце TRT на русском. В прошлом году Турецкую Республику посетило около 4,7 млн россиян, доля граждан РФ в иностранном туристическом потоке составила 16%.

На втором месте по количеству посетивших Турцию в прошлом году туристов — Германия (3,1 млн человек и 12,5% потока), на третьем — Украина (2,1 млн туристов и 8% потока). Всего в 2021 году в Турецкую Республику приехало более 30,3 млн человек, по сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 88%.