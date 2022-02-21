Представители медицинских учреждений Ейского района в Краснодарском крае сообщили о «добровольно-принудительном» сборе однодневного заработка в пользу людей, эвакуированных с территорий, находящихся под контролем так называемых «ЛНР» и «ДНР», рассказал «Кавказ.Реалии» председатель местного отделения партии «Яблоко» и экс-депутат районного совета Александр Коровайный.

«Мне прислали ссылку на чат сотрудников одного из медицинских учреждений района, где люди возмущаются — при зарплате в 15 тысяч рублей, которой уже ни на что не хватает, еще отдавать деньги эвакуированным», — сообщил он.

Коровайный добавил, что сообщение о перечислении однодневного заработка поступило от начальства в утвердительной форме, людям не оставили выбора. «Уверен, что это инициатива не одного начальника — в других бюджетных учреждениях ситуация похожая», — отметил политик.

Коровайный подчеркнул, что многие жители Краснодарского края готовы поделиться с эвакуированными продуктами и вещами, некоторые — принять их у себя, но это не должно навязываться в административном порядке. «У разных людей разные возможности. Что-то наши олигархи не спешат жертвовать на помощь эвакуированным. Зато у самых малоимущих собирают копейки», — добавил он.

Сообщение о необходимости сделать пожертвование также распространяется среди учителей школ Ейска. «Коллеги, направляем реквизиты для перечисления пожертвований эвакуированным «ДНР» и «ЛНР», — говорится в рассылаемом сообщении. Получателем является благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Поколение» из Краснодара, а в назначении платежа нужно указывать «Пожертвование КУБ ЕР».

​​​​​​​Пророссийские сепаратисты Донбасса объявили об эвакуации населения с подконтрольных им территорий в Россию 18 февраля. Они объяснили свои действия планами Украины начать наступление в Донбассе. Украинские власти наличие таких планов отрицают.