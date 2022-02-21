Характер движения российской военной техники у границ Украины «резко изменился», пришли к выводу аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT).

По их мнению, переброска армейских подразделений из других регионов РФ к российско-украинской границе подошла к концу, а сейчас, «по всей видимости, идет выход на исходные позиции для возможного наступления». Расследователи сделали такие выводы на основании фотографий и видеозаписей, появившихся в последние дни в открытых источниках.

В частности, аналитики обратили внимание на видео из социальных сетей, на которых запечатлено движение гусеничной техники — танков и БМП, а также тяжелых огнеметных систем. В материале CIT отмечается, что раньше гусеничную технику везли на железнодорожных платформах и танковых транспортерах, но сейчас они почти везде обычно движутся своим ходом, в том числе, и в считанных километрах от границы с Украиной. «Танки и другая техника следуют вместе с тяжелыми огнеметными системами (ТОС), хотя последние и относятся к другому роду войск (РХБЗ) — больше всего это похоже на формирование боевых порядков батальонных тактических групп. Мы считаем, что переброска сил из других регионов подошла к концу, и, по всей видимости, идет выход на исходные позиции для возможного наступления», — отмечают аналитики.

Также расследователи CIT обнаружили публикацию на странице под названием «Военный осведомитель» в социальной сети «ВКонтакте», в которой сказано, что некоторые российские солдаты (и контрактники, и срочники) у границы находятся в тяжелых условиях: спят в набитых битком помещениях и не получают централизованного питания. «Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно ожидать либо наступления, либо частичного отвода войск по крайней мере в те крупные лагеря, где мы их наблюдали до этого», — сказано в материале.

CIT также пишет о переброске инженерной техники, ранее не задействованной в сосредоточении. В частности, в Краснодарском крае были замечены военные грузовики с металлическими конструкциями, который исследователь Том Баллок опознал как средний разборный мост САРМ. «Он может использоваться для восстановления взорванных мостов через Днепр или Чонгарский пролив, ведущих из Крыма в Херсонскую и Запорожскую области», — говорится в публикации CIT.

Кроме того, на территории центральной городской больницы города Шебекино, всего в пяти километрах от границы, развернут полевой госпиталь, который может использоваться в случае наступательных действий в Харьковской области. До сих пор аналитики CIT видели развертывание госпиталей только в полевых лагерях и только на северо-западе аннексированного Россией Крыма или в Беларуси.

20 февраля американский телеканал CBS News со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что руководство России уже отдало приказ о вторжении в Украину, начались проработки конкретных планов наступления. Двумя днями ранее, 18 февраля президент США Джо Байден заявил, что, по его информации, президент России Владимир Путин уже принял решение об атаке на Украину. При этом он отметил, что у Москвы еще есть шанс пойти путем дипломатии. Российские власти, в свою очередь, отрицают существование планов нападения на Украину.