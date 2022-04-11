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Израильские военные застрелили безоружную мать шестерых детей
Израильские военные застрелили безоружную 47-летнюю палестинку на блокпосте в городе Хусан, недалеко от Вифлиема. Женщина скончалась от потери крови. Сиротами остались 6 детей. Позже стало известно об убийстве еще одной палестинки возле мечети Ибрахими в городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. #израильскиевоенные #убийство #палестинка
Израильские военные застрелили безоружную мать шестерых детей / Others
11 апреля 2022 г.
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