Украина осуждает решение России о признании «независимости» созданных ею квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины, говорится в заявлении МИД Украины 22 февраля.

Такими действиями российская сторона грубо попрала основы международного права, Устав ООН, нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Решение РФ о признании так называемых «ЛНР» и «ДНР» не будет иметь никаких правовых последствий. Это решение резко увеличивает эскалацию ситуации и может означать единоличный выход РФ из Минских договоренностей.

«Украинская сторона понимает намерения России и ее стремление спровоцировать Украину. Мы учитываем все риски и не подвергаемся провокациям, остаемся преданными политико-дипломатическому урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта», — говорится в заявлении.

По поручению президента Владимира Зеленского украинская дипломатия в настоящее время применяет весь дипломатический арсенал для предотвращения развертывания вооруженного конфликта, отмечено на сайте ведомства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба находится в постоянном контакте со своими коллегами с целью координации дипломатических усилий и принятия мер по проведению заседаний международных органов, саммитов, привлечению оборонной помощи и применению жестких санкций против РФ.

«Дальнейшие решения и шаги РФ в значительной степени зависят от реакции мира на сегодняшние события. Поэтому мы настаиваем на применении против России болезненных санкций, чтобы послать однозначный сигнал о недопустимости дальнейшей эскалации. Пора действовать для прекращения агрессии РФ и восстановления мира и стабильности в Европе», — резюмируют украинские дипломаты.

21 февраля Россия признала независимость оккупационных администраций отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом Путин сказал в своем обращении к гражданам и подписал соответствующий указ, предполагающий ввод войск и создание баз на территории юго-востока Украины. Сразу после обнародования Кремлем записи подписания документов появились сообщения о вводе первых колонн российских войск.

Владимир Зеленский заявил, что Россия как «страна, которая 8 лет поддерживает войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет».

«Украина однозначно квалифицирует действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Вся ответственность за последствия в связи с упомянутыми решениями лежит на политическом руководстве России. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках Нормандии», — отметил Зеленский.

Министерство иностранных дел Турции осудило решение президента России о признании «независимости» так называемых «Л\ДНР». Во внешнеполитическом ведомстве назвали действия Москвы неприемлемыми и противоречащими Минским соглашениям, представляющими собой явное нарушение политического единства и территориальной целостности Украины.