Израильские войска начали разрушение Индонезийской больницы в Бейт-Лахии — она была последней работавшей клиникой на севере Газы. По данным Al Jazeera, в здании оказались заблокированы 12 медиков и 43 пациента. Израильские бронемашины снесли ворота и северную стену здания, артиллерия и дроны продолжают обстрел, включая отделение интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что больница до последнего обслуживала около 400 тыс. жителей Джебалии, Бейт-Лахии и Бейт-Хануна. Теперь, с ее отключением, все государственные больницы северной части эксклава выведены из строя. На севере больше нет действующих медучреждений.

Это очередной удар по и без того разрушенной системе здравоохранения Газы. С начала войны израильская армия атаковала десятки больниц и клиник, включая Камаль Адван, Аль-Шифа, Аль-Ахли и Аль-Ауда. Пострадали сотни медработников и пациентов.

В южной части сектора обстрелы по клиникам также не прекращаются. В результате недавнего удара по Европейской больнице в Хан-Юнусе погибли как минимум 16 человек, в том числе раненый журналист. Израиль также атаковал клинику Наср, где погибли двое, включая акушерку.

При этом, согласно Женевским конвенциям, прицельные удары по больницам и медперсоналу считаются военными преступлениями.

Медики сообщают о катастрофической нехватке лекарств и оборудования. Из-за блокады прекращен ввоз топлива и гуманитарной помощи, включая еду и чистую воду. Власти предупреждают о надвигающемся голоде.

По данным UNICEF, в последние недели каждый день от израильских ударов погибают или получают увечья около 100 детей. Общее число жертв с 7 октября превысило 53 тыс. человек, из них почти 3 тыс. — только за последние семь недель после того, как Израиль сорвал перемирие и вновь вторгся в Газу.

Гуманитарные организации называют происходящее худшим кризисом в истории Газы.



