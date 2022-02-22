Зеленский: Международно признанные границы Украины останутся такими же

В своем видеообращении к народу в связи с признанием Москвой независимости самопровозглашенных образований в Донбассе президент Украины заявил, что инициировал созыв Совбеза ООН, спецзаседание ОБСЕ и экстренный саммит в «нормандском формате». Владимир Зеленский отметил, что в рамках сложившейся ситуации Киев рассчитывает «на четкие и действенные меры поддержки» от своих партнеров. #trtнарусском #Зеленский #Украина #РФ