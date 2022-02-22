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Зеленский: Международно признанные границы Украины останутся такими же
В своем видеообращении к народу в связи с признанием Москвой независимости самопровозглашенных образований в Донбассе президент Украины заявил, что инициировал созыв Совбеза ООН, спецзаседание ОБСЕ и экстренный саммит в «нормандском формате». Владимир Зеленский отметил, что в рамках сложившейся ситуации Киев рассчитывает «на четкие и действенные меры поддержки» от своих партнеров. #trtнарусском #Зеленский #Украина #РФ
Зеленский: Международно признанные границы Украины останутся такими же / Others
22 февраля 2022 г.
Истории
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